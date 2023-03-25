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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عصابات الكارتل المكسيكية تلجأ لطرق مرعبة لتخويف الشرطة.. شاهد ماذا فعلوا

عصابات الكارتل المكسيكية
عصابات الكارتل المكسيكية

استخدمت عصابات الكارتل الشهيرة بالمكسيك حيل مرعبة لتخويف الضباط، وذلك من خلال وضع رأس خنزير مقطوعة بجانب أحد الطرق كرسالة تهديد لهم  في حال منعهم من تهريبهم للمخدرات أو ممارسة عملهم المشبوه.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"،  شعرت الشرطة المكسيكية بحالة من الرعب، بعد العثور على رأس خنزير مقطوعة بجوارها اكليل جنائزي ،  وضعته عصابة كابوركا المكسيكية الخطيرة لتخويف عناصر الشرطة والعصابات الأخرى المنافسة لها في تجارة المخدرات.

رسالة التهديد

وأوضحت الصحيفة ان الضباط عثروا على رأس الخنزير المقطوعة، في  نافورة ياكي في أوبريجون ، في ولاية سونورا الشمالية الغربية ، في 20 مارس.

ووضع بجوار رأس الخنزير وبجواره اكليل الزهور الجنائزي، رسالة تهديد للضباط تفيد بأنه حان الوقت للتخلص منهم وان يرقدوا في سلام.

رسالة تهديد
عصابات الكارتل المكسيك حيل مرعبة تخويف الضباط

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