دعاء الرياح والأمطار الشديدة.. اغتنمه وقت السحور مستجاب

دعاء الرياح والأمطار الشديدة.. ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- دعاء يقال عند هبوب الرياح فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال دعاء الريح: «اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به» رواه مسلم.



دعاء الريح



وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح يقول دعاء الريح: «اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به» رواه مسلم.

حكم سب الريح



وروى الإمام أبو داود في سننه وابن ماجه في سننه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الريح من روح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها»، معنى من روح الله - بفتح الراء - قال العلماء: معناه: من رحمة الله بعباده، كما بين الإمام النووي في كتابه المجموع.



وأورد الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أمرت به».

وقال الإمام الشافعي في كتابه الأم: «ولا ينبغي لأحد أن يسب الرياح ؛ فإنها خلق لله تعالى مطيع، وجند من أجناده، يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء»، مستدلا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تلعنوا الريح؛ فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه» (رواه الترمذي).

دعاء المطر الشديد والرعد والبرق

دعاء المطر والرعد والبرق فعنه كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدعو بدعاء عند سماع صوت الرعد، فقد روي: «أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، وقال: سبحان الذي «يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» ثم يقول: «إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض»، «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته».

اللهم صيبا نافعا.

مطرنا بفضل الله ورحمته.

اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر.

اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نور لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.