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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا .. قوات إيرانية تحذر أمريكا من استهداف مقراتها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت قوات موالية لإيران في سوريا مساء أمس الجمعة، إنها سترد على أي ضربات أمريكية أخرى على مواقعها، وذلك بعد ضربات متبادلة في سوريا على مدار آخر 24 ساعة.

وكشف البيان، الذي وقع عليه المركز الاستشاري الإيراني في سوريا، أن الضربات الأمريكية خلفت عدة قتلى وجرحى من المقاتلين، دون تحديد جنسياتهم.

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وأضاف البيان: "لدينا القدرة على الرد في حال تم استهداف مراكزنا وقواتنا على الأراضي السورية".

وقال المركز الاستشاري إن "وجود القوات الإيرانية كان دائما لمساعدة الحكومة السورية لمواجهة الجماعات الإرهابية خاصة داعش".

وأضاف: "منذ سنوات طويلة والمنطقة تتعرض لهجوم من أمريكا لفرض معادلة، وكان عذرهم دائما أنهم يردون على مصادر النيران بناء على قناعاتهم وشائعاتهم، يسعون لاستهداف أسلحة دقيقة ومعدات حساسة تنقلها إيران وتشكل تهديدا لإسرائيل".

وحذر البيان الإيراني أنه "بالنظر إلى ما سبق وبعد هذا الهجوم الذي تم من منطقة التنف السورية تحت الاحتلال الأمريكي، نحذر العدو الأمريكي من أن لنا اليد العليا وإذا تم استهداف مراكزنا وقواتنا في سوريا فلدينا القدرة على الرد"، وفق تعبير البيان.

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كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجمعة، تفاصيل الضربة الجوية التي نفذتها القوات الأميركية مساء أمس الخميس في سوريا واستهدفت مواقع تابعة لإيران.

وقال المسؤول إن "مجموعة مقاتلات حربية أميركية انطلقت من قاعدة "العديد" الجوية في قطر وتوجهت إلى سوريا بناء على توجيهات وزير الدفاع لويد أوستن. المقاتلات ألقت نحو 20 صاروخا موجها بالليزر عن بعد من طراز "جي-بي-يو-12" ضد مواقع تابعة لإيران".

وأضاف أن "جماعات الحرس الثوري الإيرانية قصفت مواقع القوات الأمريكية بـ"ثماني مسيرات مفخخة من نوع "قاصف-1". ​

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الأمريكية تسببت في مقتل ثمانية مسلحين متحالفين مع إيران في سوريا.

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وقالت الولايات المتحدة، الجمعة، إنها ستحمي قواتها في سوريا بعد أن شن الجيش الأمريكي ضربات جوية على القوات المدعومة من إيران ردا على هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة خمسة جنود أميركيين.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية: "سنعمل على حماية أفرادنا ومنشآتنا بأقصى طاقتنا. إنها بيئة محفوفة بالخطر".

 

 

 

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