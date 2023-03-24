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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن شن ضربات جوية في سوريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الجمعة، أن طائرات عسكرية أمريكية نفذت غارات جوية في سوريا ردًا على هجوم بطائرة دون طيار.

وقال البنتاجون في بيان له: " الضربات الجوية التي نفذناها في سوريا جاءت بعد إصابة جنود أميركيين في هجوم سابق".

ومنذ قليل، أفادت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية بدوي أصوات انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي‎‎ سوريا مشيرةً إلى أن طائرة مجهولة استهدفت مركزين.

أوضحت الوكالة أن الطائرة استهدفت مركز تجميع الحبوب، ومركز التنمية الريفية الواقعين في حي هرابش شرق دير الزور.

وأضافت الوكالة أن "الانفجارات تسببت باندلاع النيران في الموقعين المستهدفين" وأن "سيارات الإطفاء والإسعاف وفرق الدفاع المدني تهرع إلى الموقع".

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ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية في المدينة أن "طائرة مجهولة، يعتقد أنها تابعة للعدو الاسرائيلي، قامت بإطلاق عدد من الصواريخ من داخل الأراضي العراقية شرقا، باتجاه مدينة دير الزور من الجهة الشرقية".

في وقت سابق من مارس الماضي، قالت سوريا إن إسرائيل نفذت هجومًا جويًا استهدف مطار حلب الدولي، مما تسبب في أضرار مادية للمطار ووقفه عن الخدمة.

كثف الجيش الإسرائيلي الهجمات الصاروخية على المطارات السورية، قائلاً إن الضربات تهدف إلى استهداف القوات الإيرانية والمنشآت العسكرية ومنع طهران من إمداد حلفائها بالأسلحة في سوريا، التي تشهد حربًا أهلية منذ عام 2011 أسفرت عن مقتل أكثر من 300 ألف مدني.

وقالت وزارة الدفاع السورية، في سبتمبر 2022، إن خمسة جنود سوريين قُتلوا في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مطار دمشق الدولي ومناطق أخرى بالقرب من العاصمة.

في أغسطس/ آب 2022، قتلت ضربة صاروخية إسرائيلية على ريف دمشق حول دمشق ثلاثة جنود سوريين الشهر الماضي. وأدت الضربات الجوية في يونيو/ حزيران 2022 إلى توقف مطار دمشق عن الخدمة لما يقرب من أسبوعين.

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