مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات مساء أمس الجمعة وحققت مكاسب ‏أسبوعية رغم عدم اليقين حيال أزمة المصارف وكذلك سياسة الاحتياطي الفيدرالي.‏

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.4% أو بنحو 132 نقطة إلى ‏‏32237 نقطة، وحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1.2%.‏

كما ارتفع ناسداك بنسبة 0.3% أو 36 نقطة إلى 11824 نقطة، وحقق مكاسب ‏أسبوعية بنسبة 1.6%، في حين ارتفع إس أند بي 500 بنسبة 0.5% أو ما يعادل ‏‏22 نقطة إلى 3971 نقطة، وبلغت مكاسبه هذا الأسبوع 1.4%.‏

يأتي ذلك في ظل استمرار الضغوط على أسهم القطاع المصرفي في أوروبا بفعل ‏المخاوف حيال أزمة البنوك لا سيما بعد ارتفاع قوي لتكلفة تأمين ديون مصرف ‏دويتشه بنك ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أربع ‏سنوات.‏

وانخفض سهم دويتشه بنك بنسبة 8.5٪ بعد قفزة حادة في تكلفة التأمين ضد مخاطر ‏التخلف عن السداد، وأفاد المصرف إنه سيسترد 1.5 مليار دولار من سندات ‏المستوى 2 المستحقة في عام 2028.‏

وسعى قادة الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي إلى تهدئة توترات السوق ‏من خلال تقديم جبهة موحدة للقطاع المصرفي، قائلين إن مقرضي الاتحاد ‏الأوروبي يتمتعون برؤوس أموال وسيولة جيدة بفضل الدروس المستفادة بعد انهيار ‏بنك ليمان براذرز عام 2008.‏

كما أدت سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي ‏والبنوك المركزية الأخرى في أوروبا هذا الأسبوع إلى زيادة المخاوف من تشديد ‏الأوضاع المالية لكن الفدرالي الأميركي ألمح إلى توقف مؤقت في رفع الفائدة.‏