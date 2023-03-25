مجسمات وعروض فنية بفعاليات قصور الثقافة لأطفال "معا" بديل العشوائيات

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفعاليات ثقافية وفنية ضمن قافلة شاملة لأطفال "مدينة معا" بحي السلام شرق القاهرة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر، وهي إحدى مناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

تضمنت القافلة تنفيذ مجموعة من الورش الفنية تمثلت في ورشة عمل مجسمات فنية ببصمات وأنامل الأطفال لتنمية مهاراتهم الإبداعية تنفيذ أميرة سعد، وورشة رسم على الوجوه تنفيذ ريهام عبد الحميد، واختتمت القافلة بعرض للأراجوز عن "النظافة الشخصية" من أجل تعزيز القيم الإيجابية في نفوس الأطفال تنفيذ بدري عبد الغفار.

وعقد حوار للدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع الثقافي للمناطق بديلة العشوائيات، بعنوان "أحلام وطموحات المستقبل"، أوضحت خلاله للأطفال بعض النصائح التى تساعدهم على تحقيق النجاح.

يذكر أن قصور الثقافة تنظم فعاليات دورية لأبناء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بأحياء: الأسمرات، أهالينا1، أهالينا 2، المحروسة 1، المحروسة2، روضة السيدة، الخيالة، وغيرها، في ضوء التوجيهات الرئاسية، بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان الآمن "بديل العشوائيات"، وضمن استراتيجية وزارة الثقافة وما تقوم به من دور تنويري في المجتمع للارتقاء بالوعي الثقافي للجماهير من سكان المدن الجديدة.