إستهداف أكبر قاعدة أمريكية في سوريا بـ15 صاروخاً

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أفادت مديرة مكتب الميادين في دمشق عن مصادر ميدانية بسقوط أكثر من 15 صاروخاً على القواعد الأمريكية في حقل كونيكو وأنباء عن إصابات.

وكان قد هجوما بالقذائف الصاروخي استهدف قاعدتين تابعتين للاحتلال الأمريكي محيط حقل العمر النفطي و محيط حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور مساء الجمعة.

وأفادت مصادر صحفية أن قواعد الاحتلال الأمريكي غير الشرعية في حقلي “العمر” النفطي و”كونيكو” الغازي شرق دير الزور تعرضت لضربات بأكثر من 20 صاروخاً.

وفي السياق، أعلن مسؤول أمريكي عن تعرض قواعد عسكرية تابعة لهم شمال سورية لقصف استهدف ٣ مواقع وأسفر عن وقوع إصابات في صفوفهم.

الجدير ذكره بأن قوات الاحتلال الأمريكي أقامت قواعد غير شرعية لها في مناطق عدة في الجزيرة السورية ولا سيما في حقول النفط والغاز لسرقة إنتاجها وتهريبه إلى الخارج.