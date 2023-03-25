هل هناك إصابات بعد مباراة مالاوي؟ مدير منتخب مصر يكشف

يستعد منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، للسفر إلى ليلونجي، استعدادا لمواجهة مالاوي، في المباراة الثانية، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على مالاوي مساء أمس، الجمعة بنتيجة 2-0، سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش، وذلك في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال محمد غرابة مدير منتخب مصر غرابة في تصريحات متلفزة: "منتخب مصر أصبح له شكل في الملعب، وهناك جمل تكتيكية يتم تنفيذها من اللاعبين وهم يتدربون بشكل جيد".

وأشار غرابة إلى أن بعثة منتخب مصر ستغادر غدًا الأحد، إلى ليلونجي عاصمة مالاوي، بعد الفطار مباشرة، على أن يجري الفراعنة تدريباته هناك يوم الإثنين.

وأضاف: "الحمد لله المباراة انتهت بدون أي إصابات للاعبين، والفريق كاملا بالمعسكر، وجاهزون للسفر بدون أي غيابات في قبل المباراة".