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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في حادث انقلاب شاحنة على طريق العوينات بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

أصيب شخصان في حادث انقلاب شاحنة محملة بمحصول البطاطس على الطريق الدائري الواصل بين منطقة غرب الموهوب وبين طريق شرق العوينات بالداخلة فى محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام.

 

وكان ورد إخطارا أمنيا إلى مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث على  الطريق الدائري "العوينات - غرب الموهوب" وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بالبطاطس وإصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى الداخلة العام وإزالة آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة المرور لطبيعتها وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابه لتتولي التحقيق.

 

جدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد، تتعرض منذ أمس الجمعة لحالة من الطقس السيء لليوم الثاني على التوالي منذ الصباح حيث هبت رياح شديدة ومحملة بالأتربة على المناطق المكشوفة والنائية وتسببت فى حجب الرؤية نسبياً على الطرق السريعة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بعد أن شهدت مدن المحافظة ارتفاع في درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية حيث سجلت العظمى 21 درجة مئوية.

 

موعد أذان المغرب بمحافظة الوادي الجديد

وناشدت الأجهزة المختصة وإدارة المرور بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وإلتزام السائقين وقائدى المركبات بعدم تجاوز السرعات المقررة لتجنب وقوع الحوادث بسبب سرعة الرياح، كما جرى رفع درجة الاستعداد تحسبا لحدوث طوارئ وتداعيات نتيجة تغيرات حالة الطقس على مدار اليوم.

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