موعد أذان المغرب بمحافظة الوادي الجديد

التزم أهالي محافظة الوادي الجديد، بمواعيد الأذان والصلوات في شهر رمضان خاصة عن باقي شهور السنة وذلك لكونه الشهر المبارك الذي يستقبله المسلمون مرة واحده من كل عام ومن المقرر ان يستقبل المواطنون في مدن ومراكز وقرى المحافظة، اليوم السبت 25 -3 -2023 آذان المغرب في العاصمه " مدينة الخارجه " في تمام الساعة 6.11 ومدينة الداخله 6,16 ومدينة الفرافرة 6,21 ومدينة بلاط 06:16 و ذلك وفق إمساكية رمضان المعلنة من هيئة المساحة المصرية.

ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم السبت 25 -3 -2023، سيكون في مدينة الخارجة في تمام الساعة 6:11 ومدينة الداخلة في تمام الساعة 6:17 وفي مدينة الفرافرة في تمام الساعة 6:22. وفي مدينة بلاط في تمام الساعه 6:16 .

أما عن مواقيت الصلاة في مدن المحافظة عن يوم السبت 25 /3/2023 في عاصمة المحافظة "مدينة الخارجة هي " الفجر : 4:34 الظهر : 12:04 العصر :3:31 المغرب : 6:11 العشاء : 7:25. ، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444.

مواقيت الصلاة لمدينة الداخلة هي : الفجر : 4:48 الظهر : 12:10 العصر :3:36 المغرب : 6:17 العشاء : 7:28.

ومواقيت الصلاة لمدينة ,الفرافرة هي : الفجر : 4:44 الظهر : 12:14 العصر :3:42 المغرب : 6:22 العشاء 7:37.

مواقيت الصلاه لمدينة بلاط هي : الفجر" 04:43 ، الظهر: 12:09، العصر3:36، المغرب 06:16 العشاء 7:46

يذكر أن مساجد المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى تلتزم بالتوقيتات المعلنة مع مراعات فروق التوقيت بين المراكز المختلفة.