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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يوجه بإحلال خطوط مياه الشرب في حى الأمل بالخارجة

محافظ الوادي
محافظ الوادي

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإحلال مواسير مياه الشرب بحى الأمل بالخارجة، وذلك خلال اللقاء الجماهيرى الذي عقده المحافظ بعد صلاة التراويح اليوم الجمعة بمسجد حي الأمل بالخارجة وسط جموع المواطنين من المصلين بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

كما وجه محافظ الوادي الجديد بتحسين خدمة المرفق، وتوفير منفذ لبيع السلع الأساسية؛ تيسيرًا على أهالي الحي، والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة وجمعية تنمية المجتمع المجتمع بالحي لرفع كفاءة وصيانة ملعب كرة القدم.

الانتهاء من تطوير مدخل مركز باريس في الوادي الجديد

وأصدر محافظ الوادي الجديد تعليماته بإنشاء محال تجارية بسور الملعب الكائن بالحي، لتوفير خدمات للمواطنين، وإقامة مظلة خارج المسجد بالمساهمة بين المحافظة والأهالي، وتدعيم الإنارة داخل المسجد بزيادة عدد الكشافات الموجودة.

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