تدشين منفذ لبيع السلع المخفضة بقرى الأمان في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد عن تدشين منفذ لبيع السلع الغذائية بالوحدة المحلية لقرى الأمان طوال أيام شهر رمضان المعظم، تحت إشراف محاسن محمد أحمد رئيس الوحدة المحلية والذي يعرض كافة المنتجات الغذائية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة لأهالى القرية، تنفيذاً لتوجيهات المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة، بالعمل على توفير السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية بأسعار مخفضة لأهالى مركز الداخلة طوال شهر رمضان من خلال منافذ الوحدات المحلية القروية.

وفى سياق متصل تستكمل الوحدة المحلية لقرى الأمان توصيل الكهرباء بالأعمدة الديكورية بمدخل القرية لمشاركة الأهالى فرحة رمضان وإضافة لمسات جمالية مبهجة بشوارع القرية، ضمن خطة مجلس مدينة الداخلة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إنفاذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالحفاظ على جمال الهوية البصرية فى كافة القرى والمدن بالمحافظة.