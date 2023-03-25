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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حسام موافي يوضح سبب توقف النزيف عند تعرض الإنسان إلى جرح

حسام موافي
حسام موافي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ  طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن علاج حالات التهاب اللوز باستئصالها أصبح يتم حاليا في حالات قليلة جدا، مضيفا:"  زمان كان يتم استئصال اللوز عند التهابها لكن حاليا يتم علاج اللوز بطرق عديدة ".

 

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وقال حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد": "هناك مليون علاج لحالات التهاب اللوز غير الاستئصال ".

وتابع حسام موافي:" الله سبحانه وتعالى  خلق في جسم الإنسان 3 عوامل لمنع تعرض الإنسان إلى نزيف عن التعرض لجرح".

واكمل حسام موافي:" جدار أي وعاء دموي فيه عضلة وهذه العضلة تنقبض عند التعرض إلى جرح مما يقلل خروج الدم بكميات كبيرة ".

ولفت حسام موافي، إلى أن الصفائج الدموية تأتي عند أي جرح وتقوم بتكوين كتلة لغلق الجرح لمنع النزيف، مضيفا:" هناك عوامل للتجلط في جسم الإنسان تعمل سويا لمنع حدوث أي نزيف ".

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