عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للقوات البحرية

القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للقوات البحرية

نظمت القوات البحرية المصرية زيارة لعدد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم إلى قيادة القوات البحرية وذلك إستمراراً لسلسة الزيارات التى تنظمها القوات المسلحة للملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية.

الكلية البحرية والترسانة البحرية

تضمنت الزيارة المرور على الكلية البحرية وما تحتويه من أجنحة ومنشآت تعليمية متطورة وفقاً لأحدث منظومات التعليم الرقمى وتفقد حاملة المروحيات سجم "جمال عبد الناصر"  والفرقاطة "بورسعيد" وترسانة القوات البحرية.

قائد القوات البحرية

أعقب ذلك زيارة قيادة القوات البحرية ، والتى أعرب خلالها الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية عن تقديره لزيارة أعضاء التمثيل العسكرى ، حيث تلاها استعراض الامكانيات الحديثة والمتطورة التى تشهدها القوات البحرية مؤخرًا .

وأشار وفد الملحقين العسكريين العرب والأجانب إلى أهمية وإيجابية تلك الزيارات والتى تعود بالمزيد من اكتشاف فرص التعاون المشترك خلال الفترة القادمة ، مشيدين بما لمسوه من التطوير والتحديث للقدرات والإمكانيات التكنولوجية الموجودة والمستخدمة بالقوات المسلحة المصرية.

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للقوات البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للقوات البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للقوات البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للقوات البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للقوات البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للقوات البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للقوات البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للقوات البحرية
القوات المسلحة القوات البحرية الكلية البحرية الترسانة البحرية الفريق أشرف عطوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا مرة واحدة|هزة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن ثالث أيام رمضان

كيلو البط بـ70 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

ضرب راسها بالأرض .. جريمة قتل أمريكي لزوجته المصرية تنتهي بعقوبة رادعة

4 حالات لطرد المستأجر وورثته من الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم|تفاصيل

شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

نزلت 25 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن لأول مرة منذ شهور

بعد الأمطار الرعدية والتقلبات الجوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 6 أيام المقبلة| منخفض سوداني

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصحة السعودية حول هذا الأمر

دخل سنوي ثابت من الحكومة للأسرة.. الشروط والأحكام

دعاء يوم 3 من رمضان يغير حياتك في أقل من ساعة.. علي جمعة: اغتنموه

زيارة جديدة لمدير الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا

مصدر أمنى يكشف حقيقة التعدى على مؤذن أمام مسجد بالإسكندرية

حضور محدود.. مفاجأة في جنازة أبلة فضيلة|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للقوات البحرية

تحذير عاجل من أستخدام هذه الأدوية لعلاج آلام الظهر.. تفاصيل

لو بتعاني الحموضة بعد الفطار .. 4 عصائر طبيعية تخلصك منها

حلويات مضان| طريقة عمل ليالي لبنان بمذاق لايقاوم

فيديو

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

شيخ الحارة يكشف علاقة رانيا يوسف العاطفية مع لاعب كرة شهير.. فيديوجراف

تحذير عاجل.. ذروة الأمطار الرعدية والسيول اليوم| فيديو

هبوط جديد .. أسعار الذهب عيار 21 و18 اليوم السبت 25 مارس 2023..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ