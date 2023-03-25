خبير أثري يفجر مفاجأة.. الفراعنة صاموا في فصل الربيع| تفاصيل

مع بداية شهر رمضان، تساءل كثيرون حول ما إذا كان المصريون القدماء قد عرفوا الصيام أم لا؟، فقد شكلت الحضارة المصرية القديمة دومًا لغزًا لطلما حير الجميع حول العالم؛ لذلك أردنا الإجابة عن السؤال «هل كانوا يصومون مثلنا؟» وكيف كان شكل صيامهم، وعاداتهم الخاصة في الصيام.

هل صام الفراعنة؟

مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة و الآثار تحدث عن الأمر في تصريح خاص لـ صدى البلد وقال: «لا توجد وثيقة تقول أن الفراعنة كانوا يصومون، صحيح أنها طرحت الدكتور وسيم السيسي، لكن طرحه لم يكن دقيقًا».

صيام الكهنة داخل مصر القديمة

مجدي شاكر - كبير الأثريين بوزارة الآثار

وأضاف: ذكر في القرآن الكريم الصيام من خلال الآية الكريمة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)؛ لذلك فكلمة قبلكم التي ذكرت في الآية الكريمة تشمل كل الأجناس؛ وبالتالي فكرة الصوم كانت مهمة جدا، و الأكيد أن الكهنة في مصر القديمة كانوا يصومون، لأن الكاهن كي يصبح كاهنًا كان لابد أن يمر بمراحل كثيرة جدًا من الاختبارات، من ضمنها امتناعه عن الأكل، والشراب لفترات طويلة، وذلك كي يروا قدرته على الاحتمال في السلك الكهنوتي؛ لذلك من المؤكد أن الكهنة قد صاموا، لكن ليس لدينا حتى الآن أي معلومات عن الأمر، ولا نملك نصًا يوضح الأمر.

صيام الكهنة

وأنهى مجدي شاكر حديثه وقال: «الصيام اختلف من الكهنة، مرورًا بعامة الشعب، لكن أعتقد أن الوقت الخاص بالصيام، كان في فترة الربيع، وهي الفترة التي كانوا يطمئون فيها عن محاصيلهم؛ لذلك المعروف أن الصيام كان متعارف عليه في تلك الفترة، لكن لا يوجد بين أيدينا نص يوضح تفاصيله».