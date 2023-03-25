حضور محدود.. مفاجأة في جنازة أبلة فضيلة|تفاصيل

شيع أمس الجمعة جنازة الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز الشهيرة باسم “أبلة فضيلة”، من مسجد عثمان في مدينة بيكرينج بكند، حيث دفنت داخل مقبرة بمدينة "أجاكس"، وذلك بحضور محدود من الجالية المصرية، وكذلك أفراد عائلتها.

وكان الدكتور والكاتب خالد منتصر، قد أعلن وفاة الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبدالعزيز، الشهيرة بـ "أبلة فضيلة".

وكتب خبر وفاتها عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وقال: "توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبدالعزيز".

وغيب الموت الإذاعية الكبيرة عن عمر يناهز 94 عاما، والمولدة في 4 يناير من عام 1929، إذ تعد أشهر من قدم برامج الأطفال في تاريخ الإذاعة المصرية.

من هي أبلة فضيلة؟

وكانت أبلة فضيلة قد تخرجت من كلية الحقوق وتعلمت على يد "بابا شارو" الإذاعية المصري الشهير مقدم برامج الأطفال.

وعن حياة أبلة فضيلة الشخصية فهي تعد أخت الممثلة محسنة توفيق، وكانت قد ولدت لأم تركية ولها شقيقتان وشقيق واحد، وشقيقتها الفنانة الراحلة محسنة توفيق.