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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح معرض نون وفنون بجاليري بيكاسو الزمالك.. الثلاثاء

صدى البلد

تفتتح الدكتورة غادة والى مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، معرض “نون وفنون” بدورته الـ 20، لعدد 45 فنانة تشكيلية، بجاليري بيكاسو الزمالك، في الثامنة من مساء الثلاثاء 28 مارس الجاري.

وذلك بحضور عدد كبير من التشكيليين والاعلاميين وبعض من الشخصيات العامة، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 20 أبريل المقبل.

قالت نجوى إبراهيم، مدير جاليري بيكاسو الزمالك، إن المعرض يأتي فى اطار دعمنا المستمر للفنانات وإيماننا بتحرير طاقتهم الإبداعية والعطائية على حد سواء، حيث نحتفل هذا العام بالسيدات اللاتى أثرن فى الحركة الفنية بقدر ما أثرن فى حياتنا من خلال إطلاق “نون وفنون” فى نسخته العشرين.

وأوضحت نجوى إبراهيم، أنه معرض جماعي نسائي يضم فنانات من مختلف الأجيال بداية من رائدات الفن التشكيلى بجانب فنانات بارزات، وصولا إلى فنانات صاعدات لهن خطوات مبهرة فى الأونة الأخيرة.

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وأضافت نجوى إبراهيم، أنه إيمانا بأهمية دورنا الاجتماعى كمؤسسة وتزامنا مع شهر المرأة الذى يضم يوم المرأة العالمى وعيد الأم، نبادر بشكل مختلف من هذا العام على دعم المرأة حيث ستوجه نسبة الربع من عوائد المعرض إلى مستشفى “بهية” لسرطان الثدى دعما لكل المحاربات الباسلات.

تشارك بالمعرض الفنانات إنجى أفلاطون، تحية حليم ، جاذبية سرى، زينب عبد الحميد، فايزة محمود، كوكب العسال، مى حشمت، هالة شافعى، فاطمة عبد الرحمن، أمانى زهران، أمانى عبد البارى، أمل باشا، إيمان أسامة، إيمان بركات، إيمان عزت، بسنت فتحى، تريز أنطوان لويس، جيهان جاد، جيهان فايز، جيهان ماهر، حنان رمضان، حنان يوسف، دينا ترجم، دينا صمويل، دينا فاضل، دينا هانى، رانيا أبو العزم، رندا إسماعيل، رندا فخرى، سالى وفائى، سلمى العشرى، سلمى عبد العزيز، سوزان سعد، سوزى عرفة.

كما تشارك أيضا الفنانات شيماء درويش، غادة أبو حديد، فيروز سمير، لينا أسامة، مروة طلعت، ميسون الزوربة، ناهد شاكر، نورهان خورشيد، نيفين الجندى، هبة أمين، هدير زردق، وئام على، وياسمين رضا.

جاليري بيكاسو مكتب الأمم المتحدة الفن التشكيلي وزيرة الثقافة مكافحة الجريمة

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