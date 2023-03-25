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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد عمر هاشم: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة نفحة ربانية للنبي محمد

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

فسر  الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، العديد من أيات سورة البقرة في القرآن الكريم.

 

اسم الله الأعظم.. أحمد عمر هاشم: آية الكرسي تحصن الإنسان من أي مكروه

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قال أحمد عمر هاشم في برنامجه " من هدي القرآن " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة نفحة ربانية للنبي محمد ".

أضاف احمد عمر هاشم :" نزل مَلك  على رسول الله وقال له «أبشر بنورين أوتيتهما  لم يؤتهما نبي قبلك وهم فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لا تقرأ بحرف منها  إلا أعطاك الله إياها»".

تابع أحمد عمر هاشم :" هناك أسماء لله سبحانه وتعالى لا نعلمها نحن وهي في علم الغيب"، مضيفا:"  اسم الله الأعظم هو الحي القيوم ولفظ الجلالة الله ".

 وأكمل أحمد عمر هاشم :"  آية الكرسي لها فضل كبير، وتحصن الإنسان من أي مكروه".

احمد عمر هاشم عمر هاشم القرآن اية الكرسي اخبار التوك شو

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