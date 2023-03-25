أحمد عمر هاشم: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة نفحة ربانية للنبي محمد

فسر الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، العديد من أيات سورة البقرة في القرآن الكريم.

قال أحمد عمر هاشم في برنامجه " من هدي القرآن " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة نفحة ربانية للنبي محمد ".

أضاف احمد عمر هاشم :" نزل مَلك على رسول الله وقال له «أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك وهم فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لا تقرأ بحرف منها إلا أعطاك الله إياها»".

تابع أحمد عمر هاشم :" هناك أسماء لله سبحانه وتعالى لا نعلمها نحن وهي في علم الغيب"، مضيفا:" اسم الله الأعظم هو الحي القيوم ولفظ الجلالة الله ".

وأكمل أحمد عمر هاشم :" آية الكرسي لها فضل كبير، وتحصن الإنسان من أي مكروه".