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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأجهر الحلقة 3 |سيد رجب يعاقب أحمد صفوت بعد محاولة قتل عمرو سعد

مسلسل الأجهر
مسلسل الأجهر

شهدت الحلقات الثالثة من مسلسل "الأجهر" لقاء حاسما بين سيد رجب وأحمد صفوت الذي يلعب دور ابنه"محمود"، وحاول قتل عمرو سعد شريك والده والمقرب إلى قلبه.

واجه سيد رجب ابنه أحمد صفوت بسبب محاولته قتل الأجهر في أفريقيا، وقال له إنه سيمنحه المكانة التي يتطلع لها لكن لا مجال للخطأ مرة أخرى.

جاء ذلك بعد لقاء بين عمرو سعد وسيد رجب وأحمد صفوت عرض عليهم الأجهر عينات الألماس التي وجدها في أفريقيا.

تربط أحمد صفوت "نجل السعداوي" بالفنان عمرو سعد "الأجهر" علاقة نزاع وخلافات دفعت بالأول إلى محاولة قتل بطل العمل في أفريقيا لكنه لم يتمكن من تنفيذ خطته.

يعمل السعداوي "سيد رجب" والأجهر سويا في تجارة الألماس والتنقيب عنه في أفريقيا، في حين يشعر ابنه بالغيرة، ويحاول قتله حتى يتمكن من كسب ثقة والده.


في الوقت نفسه تربط أحمد صفوت علاقة عاطفية بالفنانة سارة سلامة التي كانت تحب الأجهر من قبله، لكنها لم تتمكن من إقناعه بحبها، فبحثت عن نجل السعداوي لتحقق أحلامها بمساعدته.


مسلسل الأجهر من بطولة عمرو سعد، درة، أحمد صفوت، سيد رجب، أحمد مجدي، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أنوشكا وغيرهم، وهو من تأليف ورشة ملوك، ومن إخراج ياسر سامي.

ناهد السباعي عمرو سعد الفنان عمرو سعد سارة سلامة عمرو عبد الجليل الفنانة سارة سلامة مسلسل الأجهر الأجهر أحمد صفوت

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