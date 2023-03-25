ليل أم البنات الحلقة 3 .. خطة لتلفيق تهمة لـ سهير رمزى

شهد مسلسل ليل ام البنات الحلقة الثالثة تطور جديد فى الأحداث حيث تحاول ليل "سهير رمزى " أن تجد حلا لأزمتها مع راضى عم بناتها "ياسر على ماهر" الذى يرغب فى الحصول على أموال زوج ليل وشقيقه رغم أن هذه الأموال حق ليل وبناتها ويدبر راضى مع شقيقه الآخر بعض الحيل من أجل الإيقاع بليل.

ويسعى راضى لتلفيق تهمة تجارة المخدرات لزوجة شقيقه ليل حتى يغلق محلها.

الحلقة الثانية

شهد مسلسل ليل أم البنات الحلقة الثانية تطورات جديدة فى الأحداث، حيث تتوعد ليل "سهير رمزى" عم بناتها راضى "ياسر على ماهر" والذى يسعى بكل الطرق أن يرث مع بناتها فى ميراث شقيقه.

وتشرح ليل لبناتها ما الذى حدث فى ميراث زوجها وأن عمهم ليس له حق فى الميراث.

وتذهب ليل إلى محامى لتحاول أن تثبت أحقيتها فى ميراث زوجها بعد أن هددها راضى بحصوله على ميراث شقيقه ويرغب فى طرد ليل وبناتها من منزلها وتجارتها.

سهير رمزى

تحدثت الفنانة سهير رمزي، عن تفاصيل دورها فى مسلسل أم البنات، قائلة: "أكون بشخصية بلوك جديد بالنسبة لي.. ودائما ما كان الناس تتعود علي بالشعر الأشقر، ولكنها المرة الأولي لي لتقديم عمل بالشعر الأسود".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "ذا شو" المذاع عبر فضائية "الحياة"، انها تقوم بدور الأم التي لديها خمس بنات، وتصور مدي كفاح تلك الأم وتصارع مع الحياة وتضع فى مواقف صعبة جدا حتي تخرج ببناتها بأحسن صورة.

أبطال مسلسل ليل ام البنات

مسلسل ليل أم البنات بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.