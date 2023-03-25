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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المداح الحلقة 4|حمادة هلال ينجو من حادث وسلمى أبوضيف تتعرض لنزيف لمحاولة إجهاضها

حمادة هلال
حمادة هلال

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة الرابعة تطورًا جديدًا فى الأحداث حيث ينجو صابر المداح "حمادة هلال" من حادث السيارة الذى تسبب فيها الجن واختفى الأمير "عبد العزيز مخيون".

بينما يحاول خالد زكى أن يفسر بعض الأمور الخاصة بالسحر والشعوذة وسر انجرار الإنسان للنبش فى هذه العوالم دون دراية كنا تحدث عن لعنة الفراعنة والتى ليس لها أساس وذلك خلال لقاء ببرنامج بعنوان ما وراء الحقيقة.

وتظهر لأول مرة تاج "يسرا اللوزي" التى تساعد صابر فى إبلاغ الشرطة الا انها تختفى وبعدها تظهر له مرة أخرى حيث تذهب له إلى غرفة فى الفندق للاطمئنان عليه.

ويفاجئ رحاب خروج زين من السجن زوجها الأول "محمد عز" والذى يقوم بتهديدها ويقرر شقيق أمينة "سلمى أبو ضيف" أن يستأجر ثلاث نساء يقمن بإجهاض شقيقته قبل أن يعرف أهل البلد بحملها خاصة أنها لم تتزوج ولكنها تتعرض لنزيف.

ويعود صابر المداح إلى الفيوم وتظهر له هند ملكة الجن "لوسى" وهى تمسك بابنه عز وهو الأمر الذى يفزعه.

قصة مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.

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أبطال جدد في المداح

يشارك في مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجُدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حمادة، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورًا مؤثرًا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التى تظهر في صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضًا الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج. 

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