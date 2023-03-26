حبس 4 أشخاص لاتجارهم في المواد المخدرة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة 10 كيس من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيدرو بقصد الإتجار فيها بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص حال استقلالهم سيارة "أجرة ملك وقيادة أحدهم" وبحوزتهم (10 كيس من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيدرو - 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .