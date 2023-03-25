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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا : انضمام السويد إلى حلف الناتو يعتمد على خطواتها

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، مساء اليوم السبت، إن أنقرة لم تغلق أبواب حلف "الناتو" أمام السويد، مشيرا إلى أن العملية وسرعة العملية تعتمد كليا على الخطوات التي تتخذها ستوكهولم، وفقا لما ذكرته وسائل إعلان تركية.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق أن أنقرة اتخذت قرارا بأن يبدأ البرلمان التركي المصادقة على انضمام فنلندا لحلف "الناتو" بعد استكمالها الشروط اللازمة.


وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن فنلندا ستنضم إلى الناتو أسرع من بلاده، جاء ذلك خلال مؤتمر لحزب التحالف المعتدل.


وكان رئيس حزب "فيدس" ماتي كوتشيس ، رئيس الفصيل الحاكم في البرلمان المجري ، أن بودابست ستصوت على انضمام فنلندا إلى الناتو في 27 مارس ، وأنه سيتم اتخاذ قرار بشأن عضوية السويد في الحلف في وقت لاحق.


تقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى الناتو ، في مايو 2022 ، لكن أنقرة منعت عملية انضمامهما وطالبتهما بإعلان المنظمات الكردية الموجودة على أراضيها "منظمات إرهابية".


تصاعد التوتر في العلاقات التركية السويدية ، بعد إحراق المصحف من قبل اليميني المتطرف ، راسموس بالودان ، أمام السفارة التركية في ستوكهولم في 21 يناير.
 

المتحدث باسم الرئاسة تركيا أردوغان الناتو رئيس الوزراء العلاقات التركية الرئاسة التركية السفارة التركية

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