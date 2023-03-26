مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ربع نقل أمام قرية ابشنا بطريق بني سويف الفيوم القديم دائرة مركز بني سويف وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى التخصصي.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ربع نقل بطريق بني سويف الفيوم القديم أمام قرية ابشنا التابعة لمركز بني سويف، نتج عنه مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين والجثة إلى أقرب مستشفى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء جثة المتوفى والمصابين ونقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع؛ إبراهيم سيد أحمد 20 عامًا، جرى إيداع جثته داخل ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.

كما تبين إصابة كل من: عبد الرحمن رجب عبد الرازق 18 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، عماد حمدي عبد النبي 17 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه ما بع الارتجاج، وشاب غير معلوم الهوية يبلغ من العمر حوالي 30 عامًا فاقد للوعي، مصابًا باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج.