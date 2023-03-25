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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف .. تحرير 200 محضرا لمخالفات بالمخابز والأسواق

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،بتكثيف وتعزيز الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي، خاصة خلال  شهر رمضان المعظم.

 جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 18 حتى 23 من مارس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي أعده المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 148مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 25 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 53 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 18 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 21 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 3 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين،محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و5 محاضر لعدم وجود ميزان، بجانب 18محاضر للتصرف في 362 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، وتحرير 4 محاضر ضد تجار لقيامهم بتجميع دقيق بلدي ، وتم التحفظ على 68 كجم حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر مارس للبدالين بنسبة 75٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، و2محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و2محضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ،فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي،حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 4 محاضر لمسؤولين عن محلات غذائية لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير ، و2 محضر لحيازة سكر تمويني مدعم ، ومحضر  لأحد الجزارين لعرض لحوم مذبوحة خارج المجزر و6 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، ومحضر لعدم الإعلان عن وجود مخزن ، و27 محضراً  لعاملين في تجارة المواد الغذائية لعدم  وجود شهادات صحية سارية المفعول ، و25 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار.

بجانب سحب 4 عينات  غذائية وغير غذائية ، وتحرير 4 محاضر لحيازة منتجات غير مطابقة وسلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، والتي شملت جلاش، جبنة ، دواجن ولحوم مجمدة  ومكسبات طعم ، علاوة على  تحرير محضرًا ضد أحد المسئولين عن إدارة طلبمات بدون ترخيص والتحفظ على 500 لتربنزين 80، ضمن جهود الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.

فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة ، ممن تمت الموافقة على طلباتهم، ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية، في حين يجري تشغيل عدد 27منفذ بعد استكمال الإجراءات والشروط المطلوبة.

البترول الداخلية شهداء المصرية منتهية الصلاحية الطب البيطري محافظ بني سويف

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