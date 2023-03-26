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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. تحذير جديد بشأن حالة الطقس ولفظ خارج من شريف منير على الهواء

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها:

أشرف صبحي عن بيان وزارة الرياضة: ليس تهديدًا أو وعيدًا لأحد
علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على بيان وزارة الرياضة حول تطبيق القوانين بشأن بعض التجاوزات المتواجدة على الساحة الرياضية في مصر.

 

سب وقذف وخوض في أعراض .. أحمد موسى يطلق تحذيرا على الهواء
علق الإعلامي أحمد موسى،  على قرار وزارة الرياضة بتطبيق القوانين بشأن بعض التجاوزات، المتواجدة على الساحة الرياضية في مصر.

 

تحذير عاجل.. الأرصاد الجوية تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة
كشف الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

بيتريّقوا على وطنيته | لفظ خارج من شريف منير بسبب هؤلاء.. فيديو
حل الفنان شريف منير، ضيفا على الاعلامية منى عبد الوهاب، برنامج "أنا والقناع"، المٌذاع عبر فضائية "الحياة".

 

محمود المهدي : منة عرفة سبب انفصالي عن أم أولادي
كشف المنتج الفني الشاب محمود المهدي، سبب طلاقه من زوجته أم أولاده، لافتا أن ارتباطه عاطفيا بالفنانة منة عرفة كان سبب انفصاله عن زوجته الأولى.


مي سليم: رفضت الزواج من مهاجم الأهلي لأنه يصغرني بـ 10 سنوات
قالت الفنانة مي سليم، إنّها رفضت مهاجما هدافا بالنادي الأهلي لأنه أصغر منها 10 سنوات، موضحةً: "دي معلومة محدش يعرفوا خالص، شيخ العرافين عرف منين؟! إلا بقى لو أختي ميس بتسرب لك معلومات أو بترشيها".

 

رد صادم من رامز جلال وياسمين عز ترفض الإجابة على هذا السؤال
قالت ياسمين عز لما جوزك يحضر ويكون معاكي تليفون اقفلي السكة في وشهم عدا لو بتكلمي حماتك متقفليش، ولو مامتك بتكلمك قوليلها اقفلي يا ماما دلوقتي.

 

تصريحاتي لم تعرض.. محمد أنور يفجر مفاجأة عن مقلب رامز جلال
أكد الفنان محمد أنور، ندمه على ظهوره في برنامج مقلب النجم رامز جلال خلال أحد مواسم رمضان، موضحا أن تصريحاته خلال البرنامج مع النجم العالمي فاندام تم اجتزاء بعضها ولم تعرض جميع تصريحاته في البرنامج.
 

الأرصاد شريف منير أحمد موسى الرياضة ياسمين عز اخبار التوك شو

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