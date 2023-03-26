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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم 30 ألف وجبة إفطار لأهالي قرية الروضة طوال شهر رمضان

حملة إفطار صائم بقرية
حملة إفطار صائم بقرية الروضة

قال محمد راجح، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة شمال سيناء، أنه تم إطلاق حملة إفطار صائم بمحافظة شمال سيناء،  بتقديم ٣٠ ألف وجبة أفطار لأهالى  قرية الروضة، باعتبارها أصبحت القرية النموذجية بالمحافظة، لما شهدته من تنمية وأعمال خدمية بتعاون الجهات الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني.

 

١٠٠٠ وجبة ساخنة:


وأضاف، إن مؤسسة مصر الخير   تقدم يوميا ١٠٠٠ وجبة ساخنة طوال أيام  شهر رمضان، بإجمالي ٣٠ ألف وجبة خلال الشهر الكريم، إلي جانب تقديم ١٠٠٠ وجبة سحور يومياً بإجمالي ٣٠ ألف وجبة يوميا خلال الشهر.

وأشار راجح، إلى أن المؤسسة خصصت ٣٥٠٠ كرتونة مواد غذائية سيتم توزيعها على المستحقين بحلول شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن شمال سيناء ستشهد انطلاقة لتنفيذ مجموعة كبيرة من أنشطة مؤسسة مصر الخير بها خلال العام الجاري.

وقد ساهمت في تنمية القرية، ومن أبرز إسهاماتها في القرية انشاء ١٠٠ منزل.

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الروضة قرية رمضان وجبة إفطار اهالي

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