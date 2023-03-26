رئيس مدينة العريش يستجيب لشكوى الأهالي من تسريب الصرف الصحى بالشوارع

تعددت شكاوى الأهالى باحياء مدينة العريش محافظة شمال سيناء، من وجود تسريب في مياه الصرف الصحى في منطقة الريسه واعطال مياه في عدد من الشوارع في أحياء العاصمة.



تصريف المياه:

قد وجة وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليمات بتكليف مدير الازمات بالإشراف علي تصريف الأمطار ونزح المتبقي منها وتصريف مياه الصرف الصحي في بعض المناطق استجابة لشكوى المواطنين .

في إطار توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة

والقيام باصلاح وصيانه اعطال المياه بحي المساعيد قطاع غرب المدينة.



كما تم اصلاح الاعطال بحي الريسة بمنطقة شرق العريش، وإنهاء شكوي المواطنين بحضور رؤساء مناطق الخدمات وقد تمت الأعمال بمعرفة الشركة مرفق المياة والصرف الصحي.

