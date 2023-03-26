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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادثي انقلاب سيارتين بطرق المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة تمنايه بالطريق الزراعي القاهرة أسوان امام مركز المنيا كما أصيب شخصين فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بملوي تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي تمناية، بطريق  القاهرة -أسوان الزراعي السريع أمام قرية أبو سلويم في مركز المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

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بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص هم: محمد. ن. ع 30 عاما ومحمود. م 60 عاما وأكرم. س 38 عاما يقيمون في مركز سمالوط، وتم نقلهم إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور.


كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي  أمام مدخل مركز ملوي بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة  حسام . ح 22 عاما، سائق وعمر. ح 19 عاما، يقيمان في مركز ملوي، وتم نقلهما إلي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج.
 

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