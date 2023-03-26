صدمتهم سيارة.. تفاصيل إصابة 4 شباب أثناء توزيع العصائر على الصائمين بأسوان

كشف صدى البلد عن تفاصيل إصابة 4 من الشباب فى حادث اصطدام سيارة مسرعة بهم، في مدينة أسوان أثناء قيامهم بتوزيع العصائر والمشروبات والأطعمة على الصائمين.

وشهدت منطقة كيما بمدينة أسوان، إصابة 4 من الشباب إثر اصطدام سيارة مسرعة بهم أثناء قيامهم بتوزيع العصائر من المشروبات، والأطعمة والتمور على المواطنين من المارة ومستقلي السيارات قبل إطلاق مدفع الإفطار وأذان المغرب فى ثالث أيام شهر رمضان المعظم.

توزيع عصائر

وأوضح شهود عيان أنه وسط هذه الأجواء الروحانية ووسط فرحة الشباب والمواطنين بأجواء شهر رمضان المبارك فى مثل هذه اللحظات قبيل أذان المغرب حدث ما لم يتم توقعه، وهو قيام شخص يستقل سيارة، ويقوم بالسير بها بشكل مسرع مما تسبب فى إصابة 4 من الشباب المشاركين فى توزيع العصائر والمشروبات والأطعمة، لتتحول أجواء الفرحة إلى حزن على هؤلاء الشباب نتيجة تهور سائق سيارة.

رمضان

وعلى الفور قام بعض الشباب والمواطنين المتواجدين بنطاق الواقعة بالتواصل مع مرفق الإسعاف، حيث تم على الفور إيفاد سيارات الإسعاف، وتشارك الجميع فى نقل الشباب المصاب إلى المستشفى.

وتبين من التحريات الأولية أن مجموعة من الشباب تطوعوا للنزول فى الشارع وتوزيع العصائر والتمور على الصائمين المارة من السائقين والسيارات على طريق كيما شرق مدينة أسوان ، وأثناء توزيعهم الأطعمة والمشروبات فاجأتهم سيارة مسرعة وصدمت 4 منهم، وفر قائدها هارباً، وتم نقل الأربعة إلى المستشفى بعد إصابتهم بكسور وكدمات ونزيف، وجارى تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وضبط المتهم فى الواقعة.