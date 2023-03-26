ضعي هذا السيرم الطبيعي على شعرك وتمتعي بفوائد عديدة

تحتاج أغلب السيدات إلى وصفات طبيعية تجعل شعرها لا يشيب يوما ولا تحتاج للصبغة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تجرببة هذه الوصفة والتمتع بهذا النوع من السيرم الطبيعي من قشر الرمان .

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد قشر الرمان للشعر ..



فوائد قشر الرمان

· من فوائد قشر الرمان للشعر ما يلي:-

- يقي من تساقط الشعر.

- يقلل من مشكلة الصلع لدى الكثيرين.

-يحفز نمو الشعر، كما أنه يكثف الشعر.

-يحد من مشكلة قشرة الرأس.

-يمد قشرة الرأس بالفيتامينات والمعادن التي تغذيه وتمنحه القوّة واللمعان.

-يغذّي بصيلات الشعر. يقي من شيب الشعر.





وصفات قشر الرمان للشعر ما يلي :-

·سيروم للشعر من قشر الرمان مضاد للقشرة من قشر الرمان: يستخدم قشر الرمان المطحون عند نقعه بالماء الدافي لتخليص الشعر منالقشرة المزعجة، يوضع ما يقارب الملعقتين من قشر الرمان المطحون على كوب ماء مغليّ، وبعد أن يبرد يوضع على الشعر لربع ساعة قبل أنيغسل.