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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

للشك في موعد الأذان.. علي جمعة يحذر من الأكل والشرب بعد الفجر

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال يقول (هل يجوز الأكل والشرب بعد الأذان طالما لم تظهر خيوط الضوء الأولى؟

 

وقال علي جمعة، في فيديو له، إن هذا الأمر متعذر في عصرنا  الحاضر لعدة أمور، ولذلك فلا يجوز له أن يأكل ويشرب عند سماع لفظ الجلالة في أول الأذان.


وذكر علي جمعة، ما ورد عن ابن عباس، أنه كان يرسل عبدين فيأتي أحدهم ويقول: رأيت الخيط الأبيض - يعني الفجر -، ويأتي الآخر ويقول: لم أر الخيط الأبيض، فيقول لهما: اختلفتما آتياني سحوري، وذلك أن الصيام لابد فيه من التأكد.

وأكد علي جمعة، أن عصرنا الحاضر أضواء الكهرباء التي ملأت الدنيا وأحدثت التلوث الضوئي منعت الإنسان من رؤية الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهو لا يستطيع إطلاقا رؤية هذا.

وأشار إلى أنه لذلك فعلى كل مسلم أن يمتنع عن الأكل والشرب بمجرد سماع الأذان ولا ينتظر رؤية الخيط الأبيض برؤية بصرية.

وأوضح، أن حساب وقت الفجر الذي نؤذن عليه محسوب بطريقة علمية لا تتخلف وبدقة متناهية ولذلك فالدخول في الظنية التي وقع فيها سيدنا ابن عباس، لم يعد محققا، بل الأصبح الثابت والقطعي أن هذا هو وقت الفجر الحقيقي.

 

الأزهر الأكل والشرب الأذان الصيام الفجر

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