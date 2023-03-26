بسعر رخيص.. شاومي تعلن عن هاتفين جديدين لمحدودي الدخل

كشفت العلامة التجارية ريدمي Redmi، التابعة لشركة شاومي Xiaomi، عن مجموعة جديدة من الهواتف الذكية ضمن تشكيلة Redmi Note 12، وبهدوء أطلقت هاتفين جديدين ضمن سلسلة الفئة الاقتصادية Redmi A2.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أضافت شاومي إلى موقع Mi العالمي، هاتفين جديدين هما Redmi A2 و Redmi A2 +، واللذان يتمتعان بمواصفات قوية مقابل سعر منخفض.

مواصفات Redmi A2 و Redmi A2 + من شاومي



يأتي هاتف شاومي Redmi A2، مع شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.52 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل مع نسبة طول إلى عرض 20:9.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النوى من نوع MediaTek Helio G36، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز.

ويحتوي الهاتف على ذاكرة للوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4X، بسعة 2 أو 3 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت ومن نوع eMMC 5.1، قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

هاتف شاومي Redmi A2

ويتمتع الهاتف، الذي يزن 192 جراما ويأتي بسماكة 9.09 مليمتر، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى عدسة لتصوير العمق بدقة 0.8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويحزم هاتف شاومي Redmi A2، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بسرعة 10 وات، والتي يتم شحنها عبر منفذ microUSB.

ويعمل هاتف شاومي Redmi A2، بنظام التشغيل أندرويد 12 إصدار Go، ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G LTE، بالإضافة إلى تقنية البلوتوث 5.0.

ويقدم هاتف Redmi A2+، المواصفات ذاتها للإصدار السابق أعلاه، ولكنه يتميز بوجود قارئ لبصمات الأصابع على ظهر الجهاز.

وستطلق شاومي كلا الهاتفين بسعر رخيص، ولكنها لم تعلن تفاصيل الأسعار أو التوافر حتي الآن، وسيتوفر أي منهما باللون الأزرق الفاتح والأخضر الفاتح والأسود.