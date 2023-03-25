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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات قوية.. شاومي تطلق موبايل شبابي جديد هيكسر الدنيا

Redmi Note 12 5G
Redmi Note 12 5G

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن عائلة هواتفها الجديدة Redmi Note 12، التي تتضمن أربعة إصدارات جديدة من أجهزة الفئة المتوسطة التي تتميز بمواصفات وإعدادات قوية مقابل سعر مقبول.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف شاومي الجديد Redmi Note 12 5G، بتجربة أداء فريدة فهو ثاني جهاز يعمل بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 4 Gen 1، والمطور بمعمارية 6 نانومتر.

 

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شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 12 عالميا.. سعر ومواصفات

 

سعر ومواصفات شاومي Redmi Note 12 5G

وجهزت شاومي هاتف Redmi الجديد، بشاشة مثقوبة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، يبلغ حجم الشاشة 6.67 بوصة، كما يتميز الهاتف بوجود مقبس لسماعة رأس، والذي توقفت الشركات عن تقديمه على الهواتف المتميزة.

Redmi Note 12 5G

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف Redmi Note 12 5G بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعرا أساسيا بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ومستشعر ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4.

ويحتوي الهاتف الذكي أيضا على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.5 لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Redmi Note 12 5G

ويتميز هاتف Redmi Note 12 5G، بشاشة من نوع AMOLED من إنتاج شركة سامسونج، مقاس 6.67 بوصة وبجودة FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3.

Redmi Note 12 5G

ويحزم الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سريع بقوة 33 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 50 % في غصون 22 دقيقة.

ويعمل الهاتف الذي يدعم شريحتي اتصال من نوع "نانو"، على نظام التشغيل Android 12 مباشرة من العلبة مع واجهة شاومي التقليدية MIUI 13.

Redmi Note 12 5G

ويتم تشغيل الهاتف الجديد بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 4 Gen 1 المطور من قبل شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بمعالج رسومي من نوع Adreno 619.

ويعمل المعالج مع ما يصل إلى 4 أو 5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وما يصل إلى 128 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة من نوع UFS 2.2، ويزن الهاتف حوالي 188 جراما.

وحددت شركة شاومي سعر الإصدار الأساسي من هاتف Redmi Note 12 5G، والذي يأتي بسعة 4 رام و128 جيجابايت من مساحة التخزين، بـ 300 يورو (أي ما يعادل 10050 جنيها مصريا).

Redmi Note 12 5G
شاومي Redmi Note 12 5G سعر ومواصفات Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 هاتف Redmi Note 12

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