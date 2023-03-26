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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وداعاً للمواصلات| فيورا هاتشباك بـ 40 ألف جنيه

فيات 127 الهاتشباك
فيات 127 الهاتشباك

يحتوي سوق السيارات المصري للمستعمل علي مختلف إصدارات السيارات التي تناسب المواطنين وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم والذهاب الي أعمالهم بأقل تكلفة ممكنة، وخصوصا السيارات التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، والتي تتميز بتصميمها الجذاب وتوافر قطع غيارها وانخفاض استهلاكها للوقود، ومن تلك الطرازات سيارة فيات 127 موديل 1987 والتي يطلق عليها اسم " فيات سوبر فيورا" .

سيارة فيات 127

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محرك فيات 127

تقدم سيارة فيات 127 موديل 1987 للبيع باللون الأزرق، وتحتوي علي محرك سعة 1300 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال، وقامت بقطع مسافة تصل الي 99999 ألف/كم، ويوجد السيارة رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبطارية جديدة .

سيارة فيات 127

مواصفات فيات 127

زودت مقصورة سيارة فيات 127 موديل 1987 بالعديد من التجهيزات منها، فرش مقاعد من الجلد، وكاسيت، مخارج تهوية أمامية، وراديو، وعدادات كلاسيكية للسرعة والحرارة والوقود، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، وأضاءه داخلية، وأحزمة أمان، ودرج تخزين أضافي مثبت بالتابلوه الأمامي، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، وزجاج يدوي.

سيارة فيات 127

تظهر سيارة فيات 127 موديل 1987 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة فيات، ومساحة زجاج خلفية، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود، وجرائد تم تثبيتها في منتصف الابواب الخارجية باللون الأسود لأظهار الشكل الجمالي للسيارة، وإشارات جانبية تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، ومرايات جانبية يدوية باللون الأسود، بالإضافة الي 4 فرد كاوتش زيرو.

سيارة فيات 127

سعر فيات 127 موديل 1987

تباع سيارة فيات 127 موديل 1987 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 40 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .
 

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