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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

البرلمان العربي يستنكر قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف بالدنمارك

صدى البلد

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن استنكاره الشديد لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن أمس، محذرا بشدة من خطورة تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تؤجج مشاعر الكراهية وتحرض على العنف، وتهدد أمن واستقرار المجتمعات.

 

واعتبر رئيس البرلمان العربي -في بيان له- أن إحراق المصحف الشريف هو عمل همجي خاصة وأننا في شهر رمضان المعظم وتستنكره كافة القوانين والمواثيق الدولية، كما أنه يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، داعيا إلى ضرورة العمل على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر والابتعاد عن الإساءة للأديان ورموزها.

 

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هؤلاء المتطرفين لن يحققوا أغراضهم الدنيئة، فالدين الإسلامي سوف يظل شامخا في مواجهة هذه الحملات الممنهجة التي لن تنال منه ابدا، داعيا المجتمع الدولي للتصدى بقوة لمثل هذه الأعمال ومنع الإساءة للأديان كافة.

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