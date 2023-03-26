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أخبار البلد

في ذكرى تأسيس الاتحاد الدولي للعمال العرب|برلماني: مقاربة القضايا النقابية يخدم مصلحة الأمة

صدى البلد

قدم النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، التهنئة للأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب ، جمال القادري، بمناسبة حلول الذكرى السابعة والستون لتأسيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والاحتفاء بهذه المناسبة، أمس السبت ، تلك القلعة النضالية القومية الراسخة التي تعالى بنيانها القومي بهمة وإرادة قومية جامعة ، جسدتها أجيال من النقابيين العرب الشرفاء.

كما وجه النائب "عبد الفضيل تحية اجلال واكبار إلى أرواح القادة والرواد المؤسسين الأوائل للاتحاد ، وإلى كل نقابيي الوطن العربي الشرفاء الذين أضافوا لهذا الصرح الشامخ .

وقال : إن التحية ممتدة إلى العمال العرب في كافة أرجاء الوطن العربي، الذين نتشرف بأن نكون من ضمن صفوفهم للدفاع عنهم وحقوقهم المشروعة دائما.

 وأشار رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان المصري، إلي أنه بهذه المناسبة الغالية، تؤكد النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك المصرية مواقفها المبدئية الثابتة من كافة قضايا أمتنا العربية المصيرية والدفاع عن الحقوق والحريات النقابية للعمال العرب، وتمكين المرأة العاملة العربية ودعمها في كل المجالات.

وقال النائب "عبد الفضيل" في ختام تصريحاته بهذه المناسبة : إن سجل الاتحاد الدولي للعمال العرب  النضالي ناصع، ومواقفه القومية التحررية المتقدمة ونضاله الدؤوب لتحقيق مصالح الطبقة العاملة العربية شاهدة عليه منذ إنشائه في مارس ١٩٥٦، مشددا علي أهمية العمل على وحدة هذه الحركة، والبحث عن مصلحة العمل النقابي عبر الحوار البناء ومقاربة القضايا النقابية بما يخدم مصلحة الأمة والعمال العرب.

 

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