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برلمان

عربية النواب تدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة

أحمد فؤاد أباظة وكيل
أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مؤكداً أن النشاطات الاستيطانية تعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334 مشيراً الى أن صمت المجتمع الدولى كان سبباً فى استمرار هذه الممارسات الاسرائيلية الخطيرة والتى تقوض جهود احياء مسيرة السلام.

وأكد " أباظة "- فى بيان له أصدره اليوم -أن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى من بناء للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لاشرعية ولاقانونية ومرفوضة ومدانة وتمثل انتهاكاً خطيراً لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف مثل هذه الاعمال العدوانية الاسرائيلية التى تخالف قرارات الشرعية الدولية ، مؤكداً على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولى دوره الحقيقى والفاعل فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتمثل فى ضرورة حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لانهاء الصراع الفلسطينى الاسرائيلى الذى استمر لعقود طويلة.

الأراضي الفلسطينية المحتلة المجتمع الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات الشرعية الدولية الفلسطينيين

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