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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرمين تطلق برنامج «العمّار وفد الله».. تعرف على تفاصيله

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام برنامج (العمار وفد الله) ضمن مبادرة الهيئة صديقة القاصدين، والذي يصاحبه عدة برامج في هذا الشهر المبارك، باستعدادات مبكرة وتجهيزات مسبقة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار والقاصدين والمعتمرين.

 

وأوضح مدير عام شؤون هيئة المسجد الحرام ناصر محمد الحمزي، أن البرنامج يهدف للاحتفاء بالقاصدين وإثراء رحلتهم منذ قدومهم للمسجد الحرام وتوعيتهم بهدي النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، بالإضافة إلى تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الزوار القاصدين والمعتمرين، والعمل على التوعية الميدانية لتهيئة الأجواء المناسبة بالتيسير عليهم في أداء المناسك بكل يسر وسهولة وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام .

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