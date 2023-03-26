تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي بكأس الرابطة

يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي مساء اليوم الأحد على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات دور ال16 ببطولة كأس الرابطة.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل متوقع كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود شبانة - عمر جابر

خط الوسط: محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - سيف جعفر

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - يوسف أسامة.

ويغيب عن الزمالك بعض نجوم الفريق، على يتقدمهم أحمد مصطفى زيزو ومحمد صبحي حارس المرمى وأحمد فتوح بسبب الانضمام لمنتخب مصر، بجانب حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم محمد للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي.

وشهدت القائمة استبعاد محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني ونبيل "دونجا" وحمزة المثلوثي للإصابة، ومحمود شيكابالا لعدم الجاهزية.