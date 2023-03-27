وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك بعد خروجه من السجن، بعد قضاء عقوبة السجن لمدة شهر في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، أكد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الإعلام الرياضي في مصر هو إعلام حر ولن يتم تقييده، لكن هناك البعض يتحدثون عبر منابر إعلامية لا يمثلون منظومة الرياضة، كما أن النقد البناء مباح لا السلبي.

خروج مرتضى منصور

وزير الرياضة قال في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على شاشة «صدى البلد»، إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قضى مدة حبسه، لكن عندما يتم إصدار أي بيان في أزمة الزمالك ومرتضى منصور، سيكون عقب دراسته بشكل دقيق من قبل لجنة قانونية في الوزارة.

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