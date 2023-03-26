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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة أسعار المعسل بأنواعه .. تفاصيل

صدى البلد

اعلنت شركة  الشرقية- إيسترن كومباني، عن زيادة أسعار منتجات المعسلات اعتبارا من أمس السبت.

واوضحت شركة  الشرقية- إيسترن كومباني أن الزيادة  جاءت وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته واستكمالا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

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الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر والمعسل| تفاصيل

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التحديات عديدة| القصة الكاملة حول رفع الشرقية للدخان أسعار جميع منتجاتها 

وجاءت أسعار المعسلات كالتالي :
معسل سلوم وقص

سجلت أسعار مسعل سلوم وقص 70 نحو 9 جنيهات
سجلت أسعار مسعل سلوم وقص 120 نحو 15 جنيها 
سجلت أسعار مسعل سلوم وقص 500 نحو 55 جنيها

معسل أبونجمة

سجلت أسعار مسعل أبونجمة 100 نحو 11 جنيها
سجلت أسعار مسعل أبونجمة 500 نحو 45 جنيها
سجلت أسعار مسعل أبونجمة 1000 نحو 85 جنيها

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معسل وان فوريو

سجلت أسعار مسعل وان فوريو 250 نحو 85 جنيها

اسعار المعسل معسل سلوم وقص معسل أبونجمة معسل وان فوريو الشرقية للدخان

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