زيادة أسعار المعسل بأنواعه .. تفاصيل

الأحد 26/مارس/2023 - 06:00 م 3/26/2023 6:00:52 PM

اعلنت شركة الشرقية- إيسترن كومباني، عن زيادة أسعار منتجات المعسلات اعتبارا من أمس السبت.

واوضحت شركة الشرقية- إيسترن كومباني أن الزيادة جاءت وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته واستكمالا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وجاءت أسعار المعسلات كالتالي :

معسل سلوم وقص

سجلت أسعار مسعل سلوم وقص 70 نحو 9 جنيهات

سجلت أسعار مسعل سلوم وقص 120 نحو 15 جنيها

سجلت أسعار مسعل سلوم وقص 500 نحو 55 جنيها

معسل أبونجمة

سجلت أسعار مسعل أبونجمة 100 نحو 11 جنيها

سجلت أسعار مسعل أبونجمة 500 نحو 45 جنيها

سجلت أسعار مسعل أبونجمة 1000 نحو 85 جنيها



معسل وان فوريو

سجلت أسعار مسعل وان فوريو 250 نحو 85 جنيها