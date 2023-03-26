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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة الأهلي واستبعاد الزمالك.. موعد انطلاق مباريات دوري السوبر الأفريقي

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية عن موعد انطلاق بطولة دوري السوبر الأفريقي المستحدثة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بمشاركة الأهلي واستبعاد الزمالك.

ويشارك ٨ فرق في بطولة دوري السوبر الإفريقي وهم الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي وحوريا كوناكري الغيني وسيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي.

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وقال موقع" le360 “ المغربي: ” من المنتظر أن تنطلق مرحلة دور الثمانية لدورى السوبر الأفريقي فى الفترة بين 20 و27 أكتوبر المقبل، فى حين يقام دور النصف نهائى ما بين 29 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل".

وأضاف: "كاف حدد مبدئيا موعد نهائي النسخة الأولى من "السوبرليج" في الفترة بين 7 وحتى 11 نوفمبر المقبل".

الأهلي ضد الهلال السوداني

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، يوم ١ أبريل القادم، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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