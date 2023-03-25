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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الهلال السوداني يفاجئ الأهلي قبل مواجهة دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أكد هشام السوباط، رئيس نادي الهلال السوداني، أن مستوى الاستاد الخاص بالفريق، يناسب مواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

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وكتب رئيس الهلال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا: “بحمد الله وتوفيقه وصل قبل قليل مهندسو الاسبانية الى الخرطوم لعمل المساحات الفنية للشروع الفوري في تركيب اضاءة إستادنا بمستوى يطابق مواصفات الفيفا ويواكب المعايير الدولية ليكتسي حلة ذاهية ويصبح منارة تتوهج تضيء سماء ام درمان ويستريح بها العامة ويستضيء بها السابلة .... ونسأل الله ان ينير بصر وبصيرة رئيسنا الفخري ابو ناصر معالي المستشار تركي آل الشيخ الذي ملأ اركان إستادنا بهالات الضياء هذا القائد الذي دخل قلوب جماهير الهلال من أوسع أبوابها ... وفي الختام نوعد جماهيرنا ببشريات وأفراح قادمة... وبالله التوفيق والنجاح”.

الهلال والأهلي

ويواجه فريق الهلال نظيره الأهلي، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني برصيد ١٠ نقاط، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد ٧ نقاط من ترتيب المجموعة الثانية.

الهلال هشام السوباط الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاستاد الأهلى

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