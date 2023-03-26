"منطقة حرب".. تحرك عاجل لنجدة منكوبي الاعصار المدمر بولاية ميسيسيبي الأمريكية |فيديو

أفادت وكالة “فرانس برس”، بأن المتطوعون تدفقوا من بلدات مجاورة على رولينج فورك بولاية ميسيسيبي الأمريكية التي ضربتها عواصف مدمرة، لتقديم المساعدة إلى المنكوبين الذين فقدوا منازلهم.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اتخذ الصليب الأحمر الأمريكي من مبنى للحرس الوطني في رولينج فورك مركزا له بعد أقل من 24 ساعة على موجة الأعاصير التي ضربت ليل الجمعة وأودت بحياة 25 شخصا على الأقل.

وفي الخارج تبدو منازل مدمرة بعضها انشطر نصفين، وأشجار مقتلعة من جذورها، ولكن داخل مركز للصليب الأحمر حمّالات لنقل المصابين وضعت أمام طاولات مليئة بالمواد الغذائية والأدوية.

كما توجد أمام غرفة أعدت لتكون مستوصفا، سيارة إسعاف مركونة وجاهزة للانطلاق، ومن الباب الخلفي تستمر الصناديق المليئة بالمواد الغذائية وحفاضات الأطفال في الوصول.

وقال المسؤول في الصليب الأحمر في ألاباما وميسيسيبي جون براون: "نحاول أن نوّفر للناس مكانا لقضاء الليل مع الطعام والدعم الطبي حتى يتمكنوا من المبيت لأنهم فقدوا كل شيء".

وأضاف أن المدينة "أشبه بمنطقة حرب”.

وتابع: "يبدو كأن انفجارا وقع هنا".