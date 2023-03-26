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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا ترد على تصريحات بوتين بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

صدى البلد

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، تصريحات فلاديمير بوتين الرئيس الروسي التي قالها امس السبت.

وجاء في بيان عاجل نقلته وسائل إعلام محلية، أن الخارجية الفرنسية تدين تصريحات بوتين بشأن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أمس السبت، أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي بيلاروس.

وقال بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الروسي: "لا شيء غير اعتيادي هنا، الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها"، مضيفاً: "اتفقنا على القيام بالأمر نفسه". وأكد الحصول على موافقة مينسك.

وأضاف بوتين أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو يطرح منذ وقت طويل مسألة نشر أسلحة نووية تكتيكية، لافتًا "اتفقنا مع لوكاشينكو على أن نضع أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس دون انتهاك نظام حظر الانتشار".

وذكر بوتين أن روسيا ستكمل بناء منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس بحلول الأول من يوليو، مضيفاً أن موسكو لن تنقل فعلياً التحكم في تلك الأسلحة إلى مينسك.

وقال إن روسيا نشرت بالفعل عشر طائرات في بيلاروس قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية، كما نقلت عدداً من أنظمة الصواريخ التكتيكية من طراز إسكندر القادرة أيضاً على حمل تلك الأسلحة.

وبرر بوتين قرار نشر الأسلحة التكتيكية بناءً على نية لندن إرسال ذخائر باليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا.

 

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