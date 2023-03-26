بالقبلات.. رد فعل غريب من محمد فؤاد بعد اكتشاف مقلب رامز جلال

قام الفنان محمد فؤاد، رد فعل غريب، بعد اكتشافه مقلب رامز جلال في برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد.



ووقع الفنان محمد فؤاد، ضحية اليوم في برنامج "رامز نيفر إند" في رابع ضحايا الفنان رامز جلال، في شهر رمضان الكريم، إذ وقع اليوم في مقلب "الغسالة" وهو الذي يبدأ بتواجده في افتتاح أحد المطاعم، ومن ثم يتم احتجازه داخل "الغسالة" قبل أن يكتشف أنه مقلب من الفنان رامز جلال.



وبعد أن انفعل الفنان محمد فؤاد على مدار الحلقة، استقبل تواجد رامز جلال في مقلب منه برد فعل غريب منه، إذ استقبله بالقبلات والأحضان بالفنان رامز جلال، دون أي عصبية بعدما اكتشف تواجده.

أغنية "حيران كده ليه"



واختتم محمد فؤاد، تواجده في البرنامج من خلال غنائه أغنية "حيران كده ليه"، وسط تفاعل كبير من كل أعضاء وفريق البرنامج.





