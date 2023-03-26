أحمد عمر هاشم: مجيء الإسلام وحد الناس وأطفأ نيران الحروب

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن مجيء الإسلام وحد الناس، وأطفأ نيران الحرب، وجمعهم الله حول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وأمرهم بلزوم الجماعة، وعدم التفرق، مشيرًا إلى أن الناس كانوا قبل الإسلام حيارى؛ وقامت حروب مهلكات لأدنى الأسباب.



واشار إلى أن الله جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنًا، يذهبون إليه ويرجعون مرة بعد أخرى، كما أنه موجود في بلد حرام حُرّم فيه القتال.

وأضاف عمر هاشم، أن الإنسان والطير لا يمسه سوء في البلد الحرام، ولا يقطع نباته، أو شوكه، ولا تلتقط لُقطته (شيئًا أو مبلغًا ثمينًا)؛ إلا لمنشد أي من أجل إيصال الأمانة لصاحبها.