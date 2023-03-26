مسلسل ستهم.. روجينا في صراع تمثيلي مع أشقائها برؤية رؤوف عبد العزيز

شهدت وتيرة الأحداث في الحلقات الأولى لـ مسلسل ستهم، تصاعدا متتاليا بشكل تشويقي، اكتملت أركانه الفنية حتى الآن، من حيث التمثيل والإخراج والسيناريو.

الإخراج والصورة

لعب المخرج رؤوف عبد العزيز، دورا هاما في إخراج جودة المشاهد بمسلسل ستهم، بشكل مميز يخدم طبيعة الأحداث، سواء بكونه مدير تصوير، حيث انتقى زوايا التصوير وحركة الكاميرا والكادرات، أو بكونه مخرجا، من حيث انتقاء العناصر الفنية من أماكن تصوير وديكورات وملابس ومكياج، وتوجيه الممثل أيضا.

وظهرت لمسات رؤوف عبد العزيز، بشكل جيد في مشاهد عدة بالحلقات الأولى، فنجده يستعين بزوايا التصوير الواسعة الأفقية بوضعية الكاميرا الطائرة، ليظهر جمال الصعيد والريف المصري وطبيعته، وأيضا باختيار الكادرات التي تظهر العنصر التمثيلي جيدا أثناء الحديث، حيث تبادل النظرات بين المتحاورين، وظهر هذا في عدة لقطات أبرزها التي جمعت بين روجينا وإياد نصار في الحلقة الأولى، أو التي جمعت روجينا وأشقاءها في العمل (جهاد سعد، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان) ما يتيح للممثل التعبير عن المشهد بكافة حواسه، ليدخل المشاهد في حالة توحد مع الأحداث.

ولم يغفل رؤوف عبد العزيز، عن توجيه الممثل أمام الكاميرا، حيث أدى كل ممثل دوره ببراعة أمام الكاميرا، وكان كل مشهد بمثابة مباراة فنية بين الممثلين.

العنصر التمثيلي

شهد مسلسل ستهم، أداء تمثيليا متقنا من كافة الأبطال، لاسيما المشاهد التي بها مشاعر مؤثرة، فنجد في بداية الحلقات مشاهد روجينا وإياد نصار، التي بها رومانسية ومشاعر جياشة بين الزوجين.

وتنوعت الألوان الفنية في مسلسل ستهم، حيث تعددت أيضا مشاهد التراجيديا والرومانسية والحركة، فنجد مباراة فنية طويلة بين روجينا من ناحية وأشقائها (جهاد سعد، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان) من ناحية أخرى، فتكثر المشاهد التراجيدية هنا.

ولعبت روجينا مشاهد حركة بالشجار مع شقيقها رماح (جهاد سعد) للنزاع على الميراث، من خلال مشهدين، الأول في الحلقة الثانية حيث تشاجرت معه وكسرت له الأرجيلة (الشيشة) وآخر في نهاية الحلقة الثالثة، حيث ضربها رماح على رأسها بالشومة.

السيناريو

تميز مسلسل ستهم، بـ سيناريو قوي، ساهم في زيادة التشويق والإثارة لدى المشاهد، حيث جمع مسلسل ستهم الحلقة 1، أقوى 4 تيمات درامية، متعارف عليها، الأولى من حيث الظهور هي تيمة (العشق المستحيل)، الذي يجمع بين ستهم وعامر، حيث يرفض شقيق هذه المرأة الصعيدية اتمام زواجها من حبيبها، فور عودته من ليبيا، طامعا في حقوقها وميراثها الشرعي.

أما التيمة الثانية، لـ مسلسل ستهم، فجاءت متداخلة مع التيمة الأولى، وهي تيمة (الأخوة الأعداء) حيث تنشأ عداوة بين ستهم وأشقاءها بسبب الميراث، ويتورط زوجها عامر، في هذا الصراع، رغم مسالمته معهم، ولكن ظنون هؤلاء الإخوة الشريرة معه جعلتهم يتخلصون منه بقتله برصاصة غدر، فيسقط صريعًا وهو في وصلة ذكر لله، ومع صرخات ولادة ستهم، لابنه الذي لم يره.

أما التيمة الثالثة لـ مسلسل ستهم، فجاءت متداخلة مع التيمتين الأولى والثانية، وبعد مشهد قتل عامر، وهي تيمة (الانتقام)، وهنا يتولد لدى الزوجة دافع الانتقام والثأر لزوجها، لتدخل المشاهدين في تساؤلات عدة حول ماذا ستسفر عنه باقي الأحداث.

وظهرت التيمة الرابعة، في سيناريو ستهم، مكملة للتيمات الثلاث السابق ذكرهم، وهي (من الجاني) حيث تنشغل ستهم بالبحث عن قاتل زوجها (عامر) إياد نصار، للثأر منه.

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.