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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مكارم الأخلاق.. ندوة بثقافة روض الفرج ضمن برنامج "سهرة رمضانية"

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

عقد قصر ثقافة روض الفرج ندوة عن "مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية"، بمشاركة الشيخ الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية الأسبق، والدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة أوقاف القاهرة.

تحدث خلالها د. غانم السعيد عن الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الصائم مثل الصدق والبعد عن الخداع والنفاق، وعن كيفية تحكم الصائم في نفسه والسيطرة على تصرفاته، كما تناول فضائل حسن الخلق ومنها أن الخلق الطيب دليل على كمال وحسن إيمان الفرد، وأنه أثقل شيء فى ميزان العبد يوم القيامة، وأشار إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذكر مواقف توضح حسن خلقه مثل الصدق، والأمانة، والحلم، والرفق واللين فى المعاملة، والرحمة وغيرها.

وتناول د. خالد صلاح الدين في حديثه أسباب ووسائل اكتساب الأخلاق الحسنة مثل مجاهدة النفس، ومصاحبة الأخيار، ومطالعة أخبار الصالحين، مضيفا أن الآداب والأخلاق هي عنوان صلاح الأمم، والإسلام دين الأخلاق والآداب الفاضلة وقد جاءت تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام بالمحافظة عليها في سائر حياتنا.

الندوة جاءت ضمن برنامج "سهرة رمضانية" الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي المشترك بين وزارتي الثقافة والأوقاف بهدف رفع المستوى التثقيفي والتوعوي لدى الجمهور، من خلال نشر القيم الفاضلة، ونظمت بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

قصر ثقافة روض الفرج مكارم الأخلاق غانم السعيد وزارة اﻷوقاف وسائل اكتساب الأخلاق دين الأخلاق

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